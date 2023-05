Ungeachtet des zeitweise kühlen Wetters haben die Veranstalter des maritimen Volksfestes Müritz Sail auch 2023 eine positive Bilanz gezogen. "Die sportlichen Angebote wie die Wassersport-Trendsportarten, Feuerwerk mit Lasershow und die Genussmärkte haben Tausende Besucher an die Müritz gelockt", sagte Organisator Steffen Kerfers am Sonntag in Waren an der Müritz. Zu den Höhepunkten habe der Rekordversuch im Wellenreiten mit sogenannten PumpFoils am Sonntag gehört. Dabei glitten etwa zehn Freizeitsportler mit Muskelkraft auf kleinen Surfbrettern etwa ein bis zwei Kilometer über die Müritz auf einer von einem Motorboot erzeugten Welle.

Die Müritz Sail lief vom Himmelfahrtstag am Donnerstag bis Sonntag im Warener Stadthafen, auf der Müritz sowie als Mittelalter-Spektakel in Rechlin am Südufer. Sie gilt als das größte maritime Volksfest an der Mecklenburgischen Seenplatte. Besucher besichtigen traditionell Haus- und Freizeitboote, absolvieren Rundflüge mit einem Wasserflugzeug, genießen Straßenmusik und eine Vergnügungsmeile rund um ein großes Riesenrad am Hafen als Symbol des Volksfestes.

Neben Segelwettfahrten gab es erstmals den PumpFoil-Meisterschaftslauf. Das Finale läuft Mitte August in Berlin. Die Müritz gilt mit einer Wasserfläche von 117 Quadratkilometern als größter Binnensee in Deutschland.

