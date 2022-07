Nach einer Reihe von Kellerbränden in der Oststadt von Neubrandenburg hat die Polizei erstmals einen Tatverdächtigen gefasst. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte, handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet.

Er soll in der Nacht zum Sonntag ein Feuer im Keller eines Plattenbaus gelegt habe, bei dem ein Schaden von rund 30.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise von Anwohnern hätten auf die Spur des Mannes geführt, hieß es. Gegen den Tatverdächtigen sei Haftbefehl wegen Verdachts der Brandstiftung erlassen worden.

In dem Stadtteil war es seit März zu einer Brandserie gekommen. Inwieweit dem Beschuldigten auch weitere Fälle aus dieser Serie angelastet werden müssen, sollen weitere Ermittlungen klären.

In der Oststadt kam es seit März zu mindestens sieben Keller- und Sperrmüllbränden in und an mehrgeschossigen Plattenbauten, dabei vor allem in zwei Straßen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.