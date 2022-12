Ein Landwirt aus der Nähe von Stralsund holt mit der Trecker-Weihnachtsparade einen Weihnachtsbrauch aus Kanada in die vorpommersche Hansestadt - sehr zur Freude eines jungen Publikums.

Bunt leuchtende Trecker haben am Freitagabend in Stralsund Weihnachtsstimmung verbreitet. Die 13 Fahrzeuge - darunter auch eine alte Feuerwehr - zogen am Abend um die Innenstadt herum. "Das ist jetzt das dritte Mal", sagte Mathias Zeitke, Landwirt aus der Region und Organisator. "Das Strahlen der Kinderaugen - das ist einfach Wahnsinn", sagte er. Ihm gehe das Herz auf, wenn die Kinder sich daran erfreuten. "Meine Kinder freuen sich auch."

Zum Ursprung der Trecker-Weihnachtsparade sagte Zeitke: "Das kenn ich aus Kanada. Ich hab 15 Jahre in Kanada gelebt." Dort gebe es eine sogenannte Santa-Parade, mit der am ersten Dezemberwochenende Weihnachten eingeläutet werde. Mittlerweile gebe es solche Paraden auch andernorts im Norden und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Als er die Parade vor drei Jahren das erste Mal veranstaltet habe, sei er damit noch weitgehend allein gewesen. "Ist ja schön, dass es immer mehr machen."