Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am frühen Sonntag ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, wurde der 36 Jahre alte Mieter der betroffenen Wohnung im Krankenhaus auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Sein Appartement habe aus zunächst unbekannter Ursache in voller Ausdehnung gebrannt. Sechs weitere Bewohner und Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses wurden den Angaben zufolge evakuiert. 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand am frühen Morgen, so dass alle Evakuierten in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.