Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bolz im Landkreis Ludwigslust-Parchim verletzt worden. Zwei der vier Hunde der beiden Hauseigentümer starben zudem durch das Feuer, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die beiden Hausbewohner im Alter von 71 und 61 Jahren mussten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.