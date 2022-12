Eine aufmerksame Postbotin hat am Freitag einen Ferienhaus-Brand auf der Insel Rügen verhindert. Sie habe am Nachmittag eine starke Rauchentwicklung in einem Haus im Zirkower Ortsteil Schmacht gemeldet, teilte die Polizei am Abend mit. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stellte sich heraus: Der 45-jährige Eigentümer des Ferienhauses hatte im Kamin ein Feuer entzündet. Er verschloss die Feuerstelle mit einer Glastür und stellte auf dem Kaminsims vor der Glasscheibe Brennholz zum Trocknen auf. Dann ging er in sein angrenzendes Wohnhaus und schlief dort ein.