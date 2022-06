Bei einem Wohnungsbrand in Wismar ist ein Mehrfamilienhaus in der Altstadt erheblich zu Schaden gekommen. Etwa eine Million Euro beträgt der Sachschaden, der durch die Flammen an dem Gebäude entstand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und die dort lebenden Menschen müssen zunächst anderweitig unterkommen.

Die Wohnung im zweiten Obergeschoss brannte in der Nacht zum Sonntag. Bereits am frühen Samstagabend wurden die Einsatzkräfte aber schon einmal wegen Qualms im Erdgeschoss in dasselbe Haus gerufen und löschten dort einen Brand. Das Feuer aus der Nacht war erst am Sonntagmorgen vollständig gelöscht. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.