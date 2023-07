Die heißen Temperaturen am Wochenende haben zu ersten Erntebränden geführt. Dabei gerieten einige Mähdrescher und Strohpressen durch Steinschlag in Brand, verletzt wurde bisher niemand.

Begünstigt von den heißen Temperaturen hat es am Wochenende die ersten Brände bei der Getreideernte 2023 im Nordosten gegeben. Bei mindestens acht Feuern wurden mehrere Mähdrescher und Strohpressen beschädigt oder zerstört, wie Polizeisprecher am Sonntag in Rostock und Neubrandenburg sagten. Außerdem brannten auf mehreren hundert Hektar Weizen, Gerste und andere abgeerntete Ackerflächen. Der Gesamtschaden wurde auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.

So brannten am Samstag bei Samkow (Nordwestmecklenburg) etwa 70 Hektar eines Weizenfeldes. Der Schaden wurde auf 90.000 Euro geschätzt. Die Ursache sei noch unklar. Bei Gottesgabe geriet ein ein Mähdrescher in Brand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Feld und ein größerer Schaden verhindert werden.

In Pölchow (Landkreis Rostock) geriet eine Strohpresse beim Arbeiten in Brand, vermutlich durch Steinschlag, wobei ein Schaden von mindestens 30.000 Euro entstand. Weitere Feldbrände wurden aus Herren Steinfeld (Nordwestmecklenburg) bei Schwerin, Satow (Landkreis Rostock), nahe Grabowhöfe, Hohen Wangelin und Waren (Mecklenburgische Seenplatte) sowie am Sonntag nahe Lassan bei Anklam gemeldet. In diesen Fällen seien die Ursachen sowie die genauen Schadenshöhen noch unklar. Die Rauchsäule des Brandes auf einem großen Feld bei Lassan (Vorpommern-Greifswald) war kilometerweit zu sehen.

Der Bauernverband und das Schweriner Agrarministerium weisen in dem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass die Landwirte bei der Getreideernte große Wasserbehälter zum Löschen mitführen und bei hohen Temperaturen rechtzeitig Brandschneise pflügen sollten. Am Sonntag wurden landesweit Temperaturen von 30 Grad Celsius und mehr gemessen.