Feuerwehreinsätze Drei Brände in kurzer Zeit in Schweriner Stadtteil

Im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ist es am Mittwochabend zu mehreren Bränden gekommen. Es hätten sowohl eine Mülltonne als auch zwei Keller von Mehrfamilienhäusern gebrannt, teilte die Polizei mit. Zunächst habe gegen 19 Uhr eine Mülltonne in der Ziolkowskistraße gebrannt. Ebenfalls gegen 19 Uhr habe ein Keller in der Newtonstraße gebrannt - dort seien die Flammen bis in den Hausaufgang hochgeschlagen. Um 20.30 Uhr brannte den Angaben zufolge schließlich ein Keller in der Otto-von-Guericke-Straße. Die Feuerwehr löschte alle drei Brände.

20 Bewohner in der Newtonstraße mussten in Sicherheit gebracht werden, 10 Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden als leicht verletzt eingestuft. Der betreffende Hausaufgang sei unbewohnbar. In der Otto-von-Guericke-Straße konnten die Bewohner nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 038551800.

Pressemeldung der Polizei