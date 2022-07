Zwei Brände haben in Westmecklenburg mehrere Reihenhäuser und Ferienwohnungen zerstört. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, entstand bei den Feuern in Selmsdorf bei Schönberg (Nordwestmecklenburg) und Techin (Ludwigslust-Parchim) nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von knapp 1,5 Millionen Euro. In Selmsdorf wurden zwei Menschen durch Rauchgas verletzt. In beiden Fällen werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

In Selmsdorf brach das Feuer um kurz nach Mitternacht im Dachgeschoss eines Reihenhauses aus und erfasste fünf Reihenhäuser. Insgesamt 23 Bewohner konnten sich retten, sie durften nicht wieder in ihre Häuser zurück und kamen anderweitig unter. Vier Gebäude seien nicht mehr zu bewohnen. Hier wird der Schaden auf mehr als eine Million Euro geschätzt.

Wenige Stunden zuvor rückten Feuerwehren zu einem Brand von zwei Ferienwohnungen in Techin aus. Hier war ein Feuer in einer Küche ausgebrochen, es erfasste beide Wohnungen, die in eine ehemalige Scheune hineingebaut worden waren. Beide Wohnungen brannten aus. Von den Bewohnern war niemand mehr anwesend. Es bestehe der Verdacht, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde.