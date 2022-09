Nach einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwerin sind vier Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Bewohner mussten aus dem stark verqualmten Haus gerettet werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wegen des Feuers am Mittwochabend, bei dem insgesamt mehr als 70 Rettungskräfte und Polizisten im Einsatz waren, sind einige Wohnungen derzeit unbewohnbar, die Mieter kamen in Notunterkünfte. Die Polizei vermutete einen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt.