Ein Ferienhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte ist am Dienstag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Außerdem brannte zwischen den Orten Knüppeldamm und Massow ein benachbartes Roggenfeld auf einer Fläche von zwei Hektar. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung auf. Das Haus brannte trotz des Einsatzes von 64 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr komplett nieder. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 160.000 Euro geschätzt.