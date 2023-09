In einem Einfamilienhaus in Prohn im Landkreis Vorpommern-Rügen ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Menschen seien zu dem Zeitpunkt nicht im Gebäude gewesen, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Der entstandene Schaden werde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, die Kriminalpolizei ermittelt.