Ein Feuer in einer Ferienwohnung hat in Vipperow (Mecklenburgische Seenplatte) ein ganzes Haus abbrennen lassen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, brach der Brand am Nachmittag in der Küche des 24-jährigen Bewohners der Ferienwohnung aus. Die Flammen breiteten sich schnell auf eine zweite Ferienwohnung und den Wohntrakt der Vermieter aus. Als die Feuerwehren kamen, habe das gesamte Haus in Flammen gestanden. Der Gesamtschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Vermieter konnten nur noch fliehen und mussten seelsorgerisch betreut werden. Als Brandursache werde heißes Fett in einer Pfanne vermutet, die der Gast zuvor erhitzt und dabei die Küche verlassen haben soll. Verletzt wurde niemand.