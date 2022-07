Spielende Kinder haben in einem leerstehenden Bauernhaus in Silz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Feuer verursacht. Dabei sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Die fünf Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren hätten am Freitagnachmittag in dem Haus den Strom ein- und ausgeschaltet - dadurch erhitzte sich ein eingeschalteter Herd und eine darauf liegende Decke fing Feuer.