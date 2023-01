Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwerin wurden am Dienstagabend vier Menschen durch Rauchgasvergiftungen verletzt. Drei von ihnen wurden laut Polizeiangabe von Mittwochmorgen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Obwohl der Brand nicht vom Keller auf die Wohnungen übergriff, mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung alle 34 Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.