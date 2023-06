Die Feuerwehr geht weiter gegen Glutnester in dem Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock vor. Mit Hilfe einer großen Zahl an Kreisregnern soll der Durchmesser der Brandregion weiter Stück für Stück verkleinert werden, wie Kreisbrandmeister Mayk Tessin sagte. Die Kreisregner werden aufwendig aus größerer Entfernung mit Löschwasser versorgt. Sie sollen den Boden derart durchfeuchten, dass auch die unterirdisch gelegenen Glutnester abgelöscht werden. Mit dieser Technik war bereits am Wochenende verhindert worden, dass der starke Ostwind den Brand wieder anfachen konnte.