Aus zunächst unbekannter Ursache ist in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Wohnmobil ausgebrannt. Das Feuer griff am Montagabend auch auf drei geparkte Autos über, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.