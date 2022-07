Brand in Anlage für Getreidetrocknung in Nordwestmecklenburg

Feuerwehreinsatz Brand in Anlage für Getreidetrocknung in Nordwestmecklenburg

In Hohenkirchen (Nordwestmecklenburg) ist am Dienstag ein Feuer in einer Getreidetrocknungsanlage ausgebrochen. Wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr sagten, konnten Feuerwehrleute den Brand nach etwa zweieinhalb Stunden löschen. Betroffen war eine etwa 20 Meter lange Lagerhalle. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, hieß es von der Polizei. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

In einer solchen Anlage wird Korn getrocknet, wenn es nach dem Dreschen noch zu feucht ist, um seine Qualität vor der Verarbeitung zu verbessern. Vor einer Woche hatte es einen ähnlichen Brand in einem 14 Meter hohen Silo einer Getreidetrocknungsanlage bei Parchim gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern wurde bei der diesjährigen Ernte bisher vor allem Gerste gedroschen und eingefahren.