Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat den Doppelhaushalt des Landes 2022/23 am Donnerstagabend mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD und Linke beschlossen. Der Etat umfasst in jedem der beiden Jahre zehn Milliarden Euro und er soll ohne neue Schulden auskommen. Investiert werden sollen in diesem Jahr 1,7 Milliarden Euro und 2023 dann 1,5 Milliarden Euro. Ein Schwerpunkt ist der Breitbandausbau für ein schnelles Internet.