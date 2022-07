Unmittelbar nach ihrem Sommerurlaub in Südfrankreich startet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag eine einwöchige Mecklenburg-Vorpommern-Tour. Im Mittelpunkt der geplanten Firmenbesuche und Gespräche sollen die Themen Wirtschaftsentwicklung, Energie und Digitalisierung stehen. "Das Programm wurde mit den Industrie- und Handelskammern im Land abgestimmt, und es wird auch ein Treffen mit dem Landesbauernverband geben", sagte Schwesig am Freitag in Schwerin. Die bevorstehenden Gespräche dürften dabei geprägt sein von den Sorgen um die hohen Energiepreise und drohende Lücken bei der Gasversorgung sowie der Kritik der Landwirte an den Reformen bei der Agrarförderung und der Düngeverordnung.

Auf ihrer ersten Etappe besucht die Regierungschefin am Montag zwei strukturbestimmende Firmen im Landkreis Ludwigslust-Parchim, die Metallbauunternehmen Dockweiler AG in Neustadt-Glewe und die Hydraulik Nord Technologies GmbH in Parchim. Beide Betriebe könnten nach Meinung Schwesigs künftig eine noch größere Rolle beim Ausbau der Wasserstofftechnologie und der Anwendung neuer Antriebssysteme spielen. Zum Abschluss des ersten Tourtages lädt Schwesig zum 2. Exportabend der Landesregierung nach Schwerin. "Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete 2021 einen Außenhandelsrekord. Wir wollen aber noch mehr Unternehmen für den Export gewinnen", sagte Schwesig.

Nach einer Unterbrechung am Kabinettstag Dienstag wird die Tour am Mittwoch im Osten des Landes fortgesetzt. In Greifswald besucht Schwesig das Digitale Innovationszentrum und spricht am Abend bei einer Ausfahrt auf der Pommernkogge "Ucra" mit Vertretern der regionalen Wirtschaft. Der Donnerstag sei der Landwirtschaft vorbehalten mit dem Besuch mehrerer Agrarbetriebe in Vorpommern. Am Freitag stünden dann in Rostock die Themen erneuerbare Energien, maritime Industrie und Hafenwirtschaft im Mittelpunkt, kündigte Schwesig an. Zum Tourabschluss am Samstag wolle sie den Tag der Feuerwehr in Ribnitz-Damgarten und am Abend in Ludwigslust das Kleine Festes im großen Park besuchen, die publikumsträchtigste Veranstaltung im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.