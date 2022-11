Die Flucht einer Familie vor dem Völkermord der Nationalsozialisten an Sinti und Roma steht im Mittelpunkt einer Buchvorstellung am 28. November in der Neubrandenburger Regionalbibliothek. Wie eine Sprecherin der Bibliothek am Dienstag sagte, hat der Opern- und Operettensänger Mirano Cavaljeti-Richter das Buch zusammen mit der Historikerin Annette Leo verfasst. Es heißt "Auf der Flucht über den Balkan. Die Kindheitserlebnisse eines Sinto-Jungen während der NS-Zeit" und ist im Berliner Metropol-Verlag erschienen.

Die Flucht einer Familie vor dem Völkermord der Nationalsozialisten an Sinti und Roma steht im Mittelpunkt einer Buchvorstellung am 28. November in der Neubrandenburger Regionalbibliothek. Wie eine Sprecherin der Bibliothek am Dienstag sagte, hat der Opern- und Operettensänger Mirano Cavaljeti-Richter das Buch zusammen mit der Historikerin Annette Leo verfasst. Es heißt "Auf der Flucht über den Balkan. Die Kindheitserlebnisse eines Sinto-Jungen während der NS-Zeit" und ist im Berliner Metropol-Verlag erschienen.

Der 89-jährige Cavaljeti-Richter wuchs in einer traditionsreichen Großfamilie von Komödianten auf, die in den 1930er Jahren mit Wohnwagen in kleinen Städten und Dörfern ihre Varieté-Programme aufführten. 1939 floh die Familie aus Deutschland über Italien, Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien. Der Sänger war damals sechs Jahre alt und schildert, wie die Familie nach und nach alles verlor, aber ihr Leben retten konnte.

Das Buch gehört nach Angaben von Herausgeberin Leo zu den seltenen Berichten, die von einem Angehörigen seiner Minderheit selbst verfasst wurden. Es ist in der Reihe "Bibliothek der Erinnerung" des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin erschienen. In der Bibliothek in Neubrandenburg ist derzeit eine kleine Ausstellung zu sehen, die an zwei Sinti-Jungen von der Mecklenburgischen Seenplatte erinnert, die 1943 von der SS von Neustrelitz ins Konzentrationslager nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort umgebracht wurden. Der Autor soll per Video zu der Buchvorstellung zugeschaltet werden.

Metropol-Verlag zur Lesung