In Mecklenburg-Vorpommern haben im ersten Halbjahr erneut deutlich mehr Menschen Asyl beantragt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Von Januar bis Juni waren es 1892, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach 1235 Anträge gewesen. Nach Aussage eines Bamf-Sprechers dürften Geflüchtete aus der Ukraine kaum in die Zahlen einfließen, da ihnen ein anderes, schnelleres Verfahren gewährt werde.