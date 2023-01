Für eine 1997 gestartete umfangreiche Langzeit-Gesundheitsstudie ist am Donnerstag in Greifswald der 10.000. Teilnehmer eingetroffen. Der 45-Jährige sollte einen mehrstündigen Check durchlaufen inklusive Schilddrüsen-Ultraschalls und Handuntersuchung. Seine Daten fließen in das sogenannte SHIP-Projekt (Study of Health in Pomerania) zur Gesundheit in Vorpommern ein, in dessen Rahmen Erwachsene aus der Region regelmäßig untersucht werden, um etwa das Auftreten von Krankheiten besser zu verstehen.