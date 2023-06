Die Veterinärmedizinerin Christa Kühn wird neue Präsidentin des für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI). Die Arbeit des weltweit renommierten Bundesforschungsinstituts ist zuletzt etwa im Zusammenhang mit dem Corona-Virus oder der Vogelgrippe in den Fokus gerückt. Kühn übernehme die Einrichtung mit rund 820 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Anfang Juli, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag mit. Sie folgt auf Thomas Mettenleiter, der nach 27 Jahren als FLI-Präsident in den Ruhestand geht. Das FLI hat seinen Hauptsitz auf der Insel Riems bei Greifswald.