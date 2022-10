Das mittelalterliche Freilufttheater Müritz-Saga in Waren an der Müritz wird es ungeachtet höherer Kosten auch 2023 wieder geben. Das haben die Theatermacher um Indendant Nils Düwell beschlossen, wie dieser am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Niemand könne zwar jetzt sagen, welche Auswirkungen die weltweiten Geschehnisse haben und ob sich Touristen und Einheimische 2023 weiter Kultur leisten werden. Aber: "Wir haben die zwei Corona-Pandemiejahre doch nicht umsonst durchgehalten und die Freilichtbühne zu einem so wundervollen Ort entwickelt, um jetzt einfach die Segel zu streichen", sagte Düwell.