In der Mecklenburgischen Schweiz werden an diesem Wochenende mehrere Tausend Motorradfans zu einem Jubiläum erwartet: In Malchin findet das 30. Mecklenburger Motorradtreffen statt. Geplant sind ab dem 28. April unter anderem Technikschau, Wettfahrten sowie waghalsige Sprünge mit Freestyle-Crossmaschinen, wie ein Sprecher des Organisationsteams am Montag in Malchin sagte. Höhepunkt soll der traditionelle Biker-Gottesdienst am Samstag mit Ausfahrt durch die Mecklenburgische Seenplatte sein.