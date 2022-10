Das Gärtnern ohne Chemie und Torf wird im Nordosten immer beliebter. So wird an diesem Samstag in Klein Plasten (Mecklenburgische Seenplatte) der 1000. Garten im Nordosten mit der Plakette "Natur im Garten" geehrt, wie eine Sprecherin des Landschaftspflegeverbandes Mecklenburgische Endmoräne am Mittwoch sagte. Die Jubiläumsplakette geht an ein Paar, das in Loiz bei Sternberg (Ludwigslust-Parchim) ein rund 8000 Quadratmeter großes Naturgrundstück am Ortsrand bewirtschaftet.