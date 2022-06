Stasi-Gefängnis: Neubrandenburg bietet Führungen an

Gedenkstätten Stasi-Gefängnis: Neubrandenburg bietet Führungen an

Die Stadt Neubrandenburg öffnet das ehemalige Gefängnis der DDR-Staatssicherheit am 28. Juni erstmals für Besucher. Wie ein Sprecher der Stadt am Dienstag mitteilte, können sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür für Führungen anmelden.

Die Haftanstalt war 1987 als damals modernstes Gefängnis einer Bezirkszentrale des DDR-Geheimdienstes in Betrieb genommen worden und diente nach 1990 bis 2018 als Gefängnis für Strafgefangene. Sie verfügt über rund 200 Zellen und Verhörräume, die aber nach 1990 zum Teil nach aktuellen Vorschriften umgebaut worden waren.

Die Führungen sollen ehemalige Justizbedienstete übernehmen, die dort nach 1990 angestellt waren. Am Vormittag sollen Schulklassen Führungen erhalten. Seit der Schließung des Gefängnisses, weil es damals nicht mehr benötigt wurde, wird in der Stadt diskutiert, was mit dem Gelände passieren soll.

Der riesige Stasi-Komplex auf dem Lindenberg an der B96 ist ein Behördenzentrum. Der «Stasi-Komplex Lindenberg», die Neubrandenburger Bezirkszentrale des DDR-Geheimdienstes, war nach Angaben der Berliner Historikerin Elena Demke der zweitgrößte Stasi-Komplex der DDR. Größer war nur die Stasi-Zentrale in Berlin. Für das einstige «Stasi-Knast-Gelände» wird auch eine Neubebauung diskutiert.