Nach Kritik an den Plänen einer Containerunterkunft für 500 Flüchtlinge in Greifswald prüfen die Stadt und der Landkreis, ob mehrere kleinere Standorte besser wären. "Eine Konzentration von 500 Menschen an einem Punkt ist nicht unproblematisch", sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) am Dienstag in Greifswald. Fassbinder brachte drei Standorte mit je bis zu 200 Plätzen ins Spiel. Landrat Michael Sack (CDU) betonte, dass man gemeinsam an Lösungen arbeite.