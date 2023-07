Gemeinde will klagen Binz kündigt juristisches Vorgehen gegen LNG-Beschluss an

Die Gemeinde Binz will gegen den Bundestagsbeschluss zur beschleunigten Genehmigung des Flüssigerdgas-Terminals auf Rügen klagen. "Wir werden gegen die geplante Errichtung der Anlagen vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Einstweilige Anordnung mit dem Ziel des vorläufigen Baustopps beantragen", teilte deren Anwalt, Reiner Geulen, am Freitag mit. Zuvor hatte der Bundestag die Novelle des LNG-Beschleunigungsgesetzes beschlossen.

Dies richte sich sowohl gegen den Hafenumbau in Mukran bei Sassnitz als auch gegen den Bau der Verbindungspipeline in Richtung Lubmin. Darüber hinaus will die Kommune eine weitere Einstweilige Anordnung gegen das Ausbaggern der Fahrrinne in Mukran erreichen.

Begründet wird das Vorgehen wie auch zuvor mit den Auswirkungen eines möglichen Störfalls auf die Küstenregion sowie Zweifeln an der vom Bund angeführten drohenden Gasmangellage. Geulen wirft dem Bund zudem vor, unzulässigen Druck auf das Land und seine Genehmigungsbehörden auszuüben.