Einer Analyse der Krankenkasse AOK Nordost zufolge wird die Pflege von Angehörigen in Mecklenburg-Vorpommern meistens von Frauen wahrgenommen. "Der Männeranteil unter den pflegenden Angehörigen liegt in MV lediglich bei 23,8 Prozent", teilte die Krankenkasse am Mittwoch in Schwerin mit. Dies betreffe die Pflege von chronisch oder akut erkrankten Angehörigen in den eigenen vier Wänden.