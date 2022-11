Weil er seinen dreijährigen Sohn mit einem Holzbrett traktiert haben soll, muss sich ein Mann seit Donnerstag vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Dem 26-Jährigen werden Misshandlung eines Schutzbefohlenen sowie mehrere Fälle von gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte. Der Vorfall mit dem Jungen soll sich im Juni 2022 in Friedland bei Neubrandenburg ereignet haben, zwei weitere Fälle davor in Neubrandenburg und Friedland. Der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, verweigerte zu Prozessbeginn eine Aussage.