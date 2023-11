SED-Opfer sollen künftig Geld aus einem Härtefallfonds Mecklenburg-Vorpommerns erhalten können. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linken haben sich auf einen entsprechenden Schritt verständigt, wie die SPD-Landtagsfraktion am Freitag mitteilte. Für den Fonds stehen demnach in den kommenden beiden Jahren bis zu 100.000 Euro zur Verfügung.

SED-Opfer sollen künftig Geld aus einem Härtefallfonds Mecklenburg-Vorpommerns erhalten können. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linken haben sich auf einen entsprechenden Schritt verständigt, wie die SPD-Landtagsfraktion am Freitag mitteilte. Für den Fonds stehen demnach in den kommenden beiden Jahren bis zu 100.000 Euro zur Verfügung.

Hintergrund ist nach Fraktionsangaben, dass im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ein bundesweiter Härtefallfonds vorgesehen ist. Konkrete Schritte zur Umsetzung habe es jedoch bislang nicht gegeben. Der geplante Landesfonds soll demnach Betroffenen bei der Überbrückung helfen, bis es einen Bundesfonds gibt.

Für die Opfer des DDR-Regimes gibt es weitere Entschädigungen - etwa eine Opferrente. Derzeit wird die Rente allein in MV an 3500 anerkannte Opfer des DDR-Regimes ausgezahlt. Im vergangenen Jahr überwies das Land laut Justizministerium rund 13,3 Millionen Euro an die Betroffenen. Ein Jahr zuvor seien es 13,8 Millionen Euro gewesen. Die SED-Opferrente steigt bislang nicht jährlich wie etwa die gesetzliche Rente. Zuletzt war sie 2019 von 300 auf 330 Euro angehoben worden.

Informationen zur SED-Opferrente Mitteilung