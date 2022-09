In Mecklenburg-Vorpommern erinnert eine weitere Ausstellung in einem authentischen Gefängnis an das Schicksal von Häftlingen der DDR-Staatssicherheit. Die Ausstellung mit 22 Interviews von ehemaligen Gefangenen und auch mit Wachleuten des DDR-Geheimdienstes befindet sich in der ehemaligen Stasi-Haftanstalt in der Innenstadt von Neustrelitz, wie der Betreiberverein am Montag mitteilte. Dafür war das Gefängnis im Hof des früheren Amtsgerichtes über mehrere Jahre hinweg mit Unterstützung des Landeskulturministeriums restauriert und mit modernen Ausstellungsmedien versehen worden.

In Mecklenburg-Vorpommern erinnert eine weitere Ausstellung in einem authentischen Gefängnis an das Schicksal von Häftlingen der DDR-Staatssicherheit. Die Ausstellung mit 22 Interviews von ehemaligen Gefangenen und auch mit Wachleuten des DDR-Geheimdienstes befindet sich in der ehemaligen Stasi-Haftanstalt in der Innenstadt von Neustrelitz, wie der Betreiberverein am Montag mitteilte. Dafür war das Gefängnis im Hof des früheren Amtsgerichtes über mehrere Jahre hinweg mit Unterstützung des Landeskulturministeriums restauriert und mit modernen Ausstellungsmedien versehen worden.

Das Neustrelitzer Gelände diente der Neubrandenburger Bezirkszentrale der Staatssicherheit etwa 30 Jahre lang bis 1987 als Gefängnis, bis in Neubrandenburg eine neue, große Bezirkszentrale der Staatssicherheit gebaut worden war. In der DDR hatte das Ministerium für Staatssicherheit 17 solcher Untersuchungshaftanstalten, in denen meist kritische und fluchtwillige DDR-Bürger eingesperrt waren.

In Schwerin und Rostock wird ebenfalls an authentischen Orten an das Schicksal von Stasi-Gefangenen erinnert. Der Neustrelitzer Verein, den unter anderem Ex-Häftlinge mit begründeten, will mit seiner Arbeit die Erinnerung an Unrecht wach halten und zugleich Demokratie- und Geschichtsbildung ermöglichen.

Verein zur Ausstellung Bundesstiftung Aufarbeitung