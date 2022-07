Nach einem Rückgang wegen der Corona-Pandemie heiraten im Nordosten teilweise wieder mehr Paare von auswärts. Von einer entsprechenden Entwicklung berichteten etwa die Städte Rostock und Stralsund. In Schwerin und Wismar sei die Nachfrage auswärtiger Heiratswilliger hingegen weiter verhalten. In Stralsund reist nach Angaben der Stadt mehr als die Hälfte der Ehepaare aus ganz Deutschland an. In Wismar kamen zuletzt 30 Prozent der Pärchen von außerhalb, in Rostock und der Landeshauptstadt Schwerin waren es rund 25 Prozent.

Nach einem Rückgang wegen der Corona-Pandemie heiraten im Nordosten teilweise wieder mehr Paare von auswärts. Von einer entsprechenden Entwicklung berichteten etwa die Städte Rostock und Stralsund. In Schwerin und Wismar sei die Nachfrage auswärtiger Heiratswilliger hingegen weiter verhalten. In Stralsund reist nach Angaben der Stadt mehr als die Hälfte der Ehepaare aus ganz Deutschland an. In Wismar kamen zuletzt 30 Prozent der Pärchen von außerhalb, in Rostock und der Landeshauptstadt Schwerin waren es rund 25 Prozent.

Nach zwei herausfordernden Corona-Jahren sollen in diesem Jahr wieder bis zu 500 Hochzeiten im Stralsunder Standesamt stattfinden. Neben Verliebten aus ganz Deutschland kämen auch regelmäßig Paare aus Österreich oder der Schweiz, um sich in Stralsund das Ja-Wort zu geben. Und die Nachfrage ist groß: Bis September seien bereits alle verfügbaren Termine im Standesamt ausgebucht, so ein Sprecher der Stadt.