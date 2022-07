Der Rostocker Kontaktladen der Caritas Suchthilfe hat auf den seiner Auffassung nach mangelnden Zugang zu Ersatzstoffen für Drogensüchtige hingewiesen. In Rostock sei die Lage prekär, was sogenannte Substitutionsangebote wie Methadon angeht, sagte ein Sprecher des Kontaktladens am Donnerstag. Es gebe demnach zu wenig Ärzte, die Ersatzstoffe für illegale Drogen verschreiben, um Abhängigen ein geregeltes Leben zu ermöglichen. Am Donnerstag gab es anlässlich des 25. Gedenktages für Drogentote zahlreiche Veranstaltungen in Deutschland.