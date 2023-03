Im Streit zwischen Pflegedienstleistern und Kassen um Kostensteigerungen müssen Land und Bund aus Sicht der CDU-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern eine rasche Lösung finden. Hintergrund ist die Einführung von Tarifgehältern in der Pflege. Eine drohende Pleitewelle und eine Gefährdung der Versorgungssicherheit müsse zwingend verhindert werden, sagte der Abgeordnete und ehemalige Gesundheitsminister Harry Glawe am Dienstag in Schwerin.