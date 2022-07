Wegen der vorausgesagten Hitzewelle auch im Nordosten appelliert die Schweriner Gesundheitsministerin an die Menschen, aufeinander zu achten. "Füreinander da zu sein, ist in diesen Tagen besonders wichtig", wird Stefanie Drese (SPD) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Man könne etwa bei älteren, kranken und alleinlebenden Menschen mindestens einmal pro Tag nachfragen, wie es ihnen geht, wie warm es bei ihnen ist oder sie ans Trinken erinnern.