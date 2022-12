Jeder Achte in MV schwerbehindert: Grund ist oft Krankheit

Gesundheit Jeder Achte in MV schwerbehindert: Grund ist oft Krankheit

Jeder achte Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns ist schwerbehindert. Ende 2021 lebten 200.285 Menschen mit einer schweren Behinderung im Bundesland, wie das Statistische Amt MV am Donnerstag mitteilte. Dies seien zwölf Prozent der Bevölkerung. Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung 2019 sei die Zahl der Menschen, denen die Versorgungsämter ein Grad der Behinderung von 50 und mehr zuerkennen, um 6315 gestiegen.

Schwere Behinderungen sind dem Amt zufolge überwiegend auf Krankheiten zurückzuführen. Nur fünf Prozent der Betroffenen seien mit einem Handicap geboren worden, bei weiteren zwei Prozent sei die Behinderung durch einen Unfall oder eine Berufskrankheit entstanden. Weitere elf Prozent entfielen auf sonstige, mehrere oder nicht bekannte Ursachen.

Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Behinderung steigt demnach mit fortschreitendem Alter. So waren Ende 2021 rund 57 Prozent der Betroffenen 65 Jahre und älter, wie die Statistiker festgestellt haben. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft zeigt sich am Anteil der Schwerbehinderten an der Bevölkerung: Binnen zehn Jahren - von 2011 bis 2021 - stieg er dem Amt zufolge von zehn auf zwölf Prozent.

