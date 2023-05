Wochenlanges Warten auf "Physio-Termine", Fachkräftemangel in den Praxen und eine umstrittene Schulregelung für Auszubildende - der Landesverband der Physiotherapie Mecklenburg-Vorpommern (VDB M-V) schlägt Alarm. Der Bedarf an physiotherapeutischen Behandlungen sei riesengroß, wachse stetig und könne nicht mehr abgedeckt werden. "Zurzeit ist die flächendeckende Versorgung von über 200 000 Patienten mit Heilmitteln in MV in Gefahr", sagte VDB- Vorstandsmitglied Stefan Blank am Donnerstag.