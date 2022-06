Das am Mittwoch vorgestellte Gutachten zu den Universitätsmedizinen Greifswald und Rostock empfiehlt eine verstärkte Kooperation zwischen den Häusern sowie den entsprechenden Regionen. «Wir als Kommission empfehlen dem Land eine stärkere Konzentration von komplexen Behandlungen», sagte Heyo Kroemer, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité und Leiter der Expertengruppe, am Mittwoch bei der Vorstellung des Gutachtens in Schwerin. Dies sei einer der Wege, um in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern dauerhaft hochqualitative Versorgung anbieten zu können. Beispielhaft nannte Kroemer ein gemeinsames Rechenzentrum.

Die Expertise geht sowohl auf Empfehlungen für übergeordnete Probleme - wie die Gründung einer Pflegeakademie, um dem Fachkräftemangel zu begegnen - ein, als auch auf standortspezifische Missstände. Der Charité-Chef zeigte sich besonders betroffen vom baulichen Zustand der inneren Medizin am Uniklinikum in Rostock, es drohen aus Sicht der Gutachter Einschränkungen des medizinischen Angebots. In Greifswald fiel vor allem das Fehlen einer eigenen Herzchirurgie ins Auge, es sei die einzige Uniklinik in Deutschland ohne diese Möglichkeiten.

Während in Greifswald eine enge Kooperation mit dem privat getragenen Klinikum Karlsburg für Herz- und Stoffwechselerkrankungen vorgeschlagen wird, hält die Kommission in Rostock sogar eine Fusion mit dem städtischen Klinikum Südstadt für angeraten. «In Wettbewerblichkeiten vor Ort sehen wir, insbesondere wenn das noch Häuser in staatlichen Trägerschaft sind, keine wirkliche Zukunft», so Kroemer.