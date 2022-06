Die Frauenhäuser und Gewaltberatungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr im Schnitt täglich 22 Hilferufe bekommen. Sie registrierten 4553 Fälle von Gewalt gegen Erwachsene sowie 3760 Fälle, in denen Kinder und Jugendliche mit häuslicher oder sexualisierter Gewalt, Menschenhandel oder Zwangsprostitution konfrontiert waren, wie das Justizministerium am Sonntag in Schwerin mitteilte.