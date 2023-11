Mit Warnstreiks haben die Mitarbeiter des HTM Peenemünde Druck gemacht - mit Erfolg. Das Land ist bereit, einen Tarifvertrag abzuschließen.

Nach mehreren Warnstreiks bekommen die 28 Beschäftigten des Historisch-Technischen Museums (HTM) Peenemünde den geforderten Tarifvertrag. Das Land Mecklenburg-Vorpommern sei nun bereit, einen Anerkennungstarifvertrag abzuschließen, der den Mitarbeitern des Museums das Niveau des Tarifvertrags des Öffentlichen Dienstes der Länder sichere, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit.

Dazu würden in Kürze Gespräche stattfinden. Zu klären ist den Angaben zufolge noch, ab wann der Anerkennungstarifvertrag gelten soll. Verdi fordert als Startdatum rückwirkend April 2023.

Das Historisch-Technische Museum, in dem die Entwicklung von Hitlers V2-Waffe am historischen Ort thematisiert wird, wird zu 51 Prozent vom Land Mecklenburg-Vorpommern getragen und zu 49 Prozent von der Gemeinde Peenemünde.

Das Kulturministerium in Schwerin bestätigte das Ende des Tarifkonfliktes. "Wir haben uns entschieden, dass es für das Historisch-Technische Museum in Peenemünde künftig einen Anerkennungstarifvertrag geben soll", erklärte Ministerin Bettina Martin (SPD). "Entsprechend werden wir an den Aufsichtsrat herantreten, damit die Geschäftsführung des HTM die Verhandlungen aufnehmen kann." Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet.

Vorausgegangen waren wiederholte Aktionen und Warnstreiks der HTM-Beschäftigten in den vergangenen Monaten. Nach Angaben des Kulturministeriums werden die Beschäftigten des Museums inzwischen - seit 1. September - tarifgerecht bezahlt. Dazu waren Änderungsverträge mit den Beschäftigten geschlossen worden.

Die rot-rote Landesregierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert von der Wirtschaft im Nordosten immer wieder, mehr Tarifverträge für ihre Beschäftigten abzuschließen. Die Tarifbindung ist in MV unterdurchschnittlich.