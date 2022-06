Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) und Madeleine Tolani (CDU) ziehen im Rennen um das Greifswalder Rathaus in die Stichwahl. Fassbinder erhielt bei der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag laut vorläufigem Endergebnis 48,5 Prozent der Stimmen. Seine Herausforderin von der CDU kam demnach auf 33,1 Prozent. Damit verfehlten sie genauso wie die übrigen Kandidaten das notwendige Ergebnis von mehr als 50 Prozent. Für einen Sieg bei der Stichwahl in zwei Wochen reicht die Mehrheit der Stimmen.