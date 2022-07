Gewitter mit starken Sturmböen haben im Norden des Landkreises Vorpommern-Greifswald reihenweise Bäume umgeknickt und dabei größere Schäden angerichtet. Wie eine Sprecherin des Landkreises am Dienstag sagte, waren die Regionen zwischen Loitz und Greifswald sowie Lubmin die Schwerpunkte des Unwetters von Montagabend bis Dienstagfrüh. Allein an der Kreisstraße 8 nahe Düvier seien etwa 100 Bäume umgeworfen worden, so dass die Straße weiter gesperrt bleiben muss.