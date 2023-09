Nach dem Tod von zwei Schülern eines Gymnasiums in Greifswald schickt das Bildungsministerium am Mittwoch psychologische Hilfe an die Schule. Ministerin Simone Oldenburg (Linke) drückte den Angehörigen und Freunden am Dienstag ihr Mitgefühl aus. Die beiden Elftklässler seien durch Suizid ums Leben gekommen. "Das ist eine unvorstellbare Situation."

Nach dem Tod von zwei Schülern eines Gymnasiums in Greifswald schickt das Bildungsministerium am Mittwoch psychologische Hilfe an die Schule. Ministerin Simone Oldenburg (Linke) drückte den Angehörigen und Freunden am Dienstag ihr Mitgefühl aus. Die beiden Elftklässler seien durch Suizid ums Leben gekommen. "Das ist eine unvorstellbare Situation."

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls sei ein Notfallteam des Zentralen Diagnostischen Dienstes (ZDS) an die Schule entsandt worden. An diesem Mittwoch gebe es zusätzliche schulpsychologische Unterstützung. Fünf Kolleginnen und Kollegen des ZDS würden zur ersten Stunde vor Ort sein, unterstützt durch weitere Kollegen. Ein Elterninformationsschreiben sei versandt worden und auch erste Gespräche in den Klassen seien bereits erfolgt. "Wir geben alle Unterstützung, die uns möglich ist, um dabei zu helfen, den großen Verlust zu bewältigen", betonte Oldenburg.