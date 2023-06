Rauch und Flammen steigen in den Himmel aus einem Waldgebiet. Foto

Großeinsatz Zwei große Waldbrände in MV: Dorf Volzrade evakuiert

Auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen im südwestlichen Mecklenburg sind am Montag Brände ausgebrochen. Alte Munition detonierte. Am Abend wurde die Ortschaft Volzrade bei Lübtheen mit rund 160 Einwohnern evakuiert.

Zwei Waldbrände im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich am Montag, begünstigt von böigem Wind, mit großer Geschwindigkeit ausgebreitet. Eine Ortschaft musste evakuiert werden. Am späten Abend waren auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen rund 90 Hektar Wald betroffen, in der Viezer Heide bei Hagenow waren es nach Angaben eines Landkreissprechers rund 30 Hektar. Auch dies war ein Truppenübungsplatz. Beide Brandorte liegen im Landkreis Ludwigslust-Parchim und sind rund 30 Kilometer voneinander entfernt.

Noch am Montagabend wurde die zu Lübtheen gehörende Ortschaft Volzrade mit etwa 160 Einwohnern dem Sprecher zufolge vorsorglich evakuiert. Wer nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkam, bekam demnach Unterkunft in der Turnhalle der Kleinstadt. Das Feuer sei am Abend schätzungsweise einen Kilometer von Volzrade entfernt gewesen. Landrat Stefan Sternberg (SPD) rief dem Sprecher zufolge den Katastrophenfall für Lübtheen aus.

Beide Feuer waren am Montagnachmittag ausgebrochen. Während der Kreissprecher die Entwicklung bei Hagenow vorsichtig optimistisch beurteilte, sei die Lage bei Lübtheen schwierig. Am Abend kämpften nach seinen Worten an beiden Brandorten zusammen rund 300 Einsatzkräfte gegen die Brände, vor allem freiwillige Feuerwehrleute aus der Region. Die Zahl werde über Nacht vermutlich noch weiter steigen, sagte er.

Auf dem Truppenübungsplatz bei Lübtheen hatte es 2019 den bis dahin größten Waldbrand in MV auf fast 1000 Hektar Fläche gegeben. Mehr als 3000 Feuerwehrleute kämpften damals fast eine Woche gegen die Flammen. Beide Gebiete - bei Lübtheen und bei Hagenow - sind munitionsbelastet. Bei Hagenow soll ein Bergepanzer der Bundeswehr Schneisen verbreitern.

Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen sei in der Nähe eines Marine-Arsenals aus dem Zweiten Weltkrieg ausgebrochen, sagte der Sprecher. Es gab Detonationen alter Munition. Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) war zunächst davon ausgegangen, dass das Feuer auf dem Gelände des Marine-Arsenals selbst ausgebrochen sei. In dem Gebiet sei auch das verheerende Großfeuer von 2019 entstanden, sagte sie. Damals habe Selbstentzündung alter Munition als Ursache gegolten. Bei dem Großbrand im Sommer 2019 hatten rund 260 Menschen vorübergehend ihre Häuser in der Ortschaft Alt Jabel verlassen müssen.

Nach dem Brand von 2019 waren Brandschneisen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz angelegt worden, um künftige Feuer besser eindämmen und Ortschaften schützen zu können. Außerdem wurden mehrere Tiefbrunnen gebohrt, um an ausreichend Löschwasser zu kommen - das war 2019 ein Problem gewesen. Große Kreisberegner seien angeschafft worden, die jetzt im Einsatz seien, sagte der Sprecher.