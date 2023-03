Räuber haben in Vorpommern an der A20 einem Geldtransporter aufgelauert und ausgeraubt. Anschließend zündeten sie den Transporter an. Verletzt wurde niemand. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Räuber haben an der Autobahn 20 in Vorpommern einen Geldtransporter überfallen und Beute in noch unbekannter Höhe gemacht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Morgen an der Autobahn 20 Anschlussstelle Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Verletzt wurde nach bisherigen Ermittlungen niemand. Die Täter flüchteten mit einem eigenen Transporter, die Fahndung laufe großräumig, sei bisher aber erfolglos geblieben. Die Anschlussstelle Gützkow sei gesperrt, die Autobahn 20 sei aber frei befahrbar.

Überfall auf Geldtransporter: Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mussten aussteigen

Die Täter sollen mit zwei Fahrzeugen gekommen sein, den Geldtransporter gestoppt und gewaltsam geöffnet haben. Den Angaben zufolge wurden die zwei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma gezwungen, auszusteigen. Dann setzten die Räuber den Geldtransporter und eines ihrer Tatfahrzeuge in Brand und flohen samt Beute im letzten Fahrzeug. Ob die Täter mit Schusswaffen ausgerüstet waren, soll jetzt ermittelt werden.

Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die Autobahn 20 führt südlich nach Berlin und Stettin sowie westlich nach Lübeck und nördlich nach Rügen.