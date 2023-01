Die Nördliche Hafeninsel in Stralsunds historischer Innenstadt wird umgestaltet. Nun wurden Pläne für eines der letzten Grundstücke direkt am Wasser vorgestellt. Dazu gehört unter anderem ein Hotel.

Auf einem der letzten innerstädtischen freien Grundstücke Stralsunds direkt am Wasser soll unter anderem ein Hotel entstehen. Ein Auswahlgremium habe sich für entsprechende Pläne der Primus Immobilien AG aus Berlin entschieden, teilte die Stadt am Montag mit. Die knapp 6000 Quadratmeter unweit des Ozeaneums stünden seit Jahrzehnten frei.

Nach Aussage des Leiters des Amtes für Planung und Bau, Frank-Bertolt Raith, handelt es sich um Investitionen in Höhe von ungefähr 100 Millionen Euro. Geplant sei ein Viersternehotel. Für Hotelbetrieb und Gastronomie rechne man ungefähr mit 50 bis 55 neuen Jobs zuzüglich geplanter Gewerbe. Das Vorhaben erstrecke sich auch auf die beiden Speicher links und rechts der Fläche. Es handele sich um ein schwieriges Vorhaben.

Den Angaben der Stadt zufolge sind auf der Seeseite zwischen den Speichern Gebäude in Holzbauweise vorgesehen, die in der Form alten Giebelhäusern ähnelten. Auch Wohnungen und Ferienwohnungen seien geplant. 2024 seien der erste Spatenstich und Ende 2028 die Fertigstellung geplant.

Die Primus AG ist mit mehreren Projekten an der Ostsee vertreten, unter anderem mit Hotels auf den Inseln Rügen und Usedom. In Stralsund ist die Firma auch als Sponsor des Fußballstadions am Frankendamm in Erscheinung getreten.